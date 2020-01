Rodrigo Alves, il Ken Umano adesso è una vera Barbie, “presto intervento ai genitali” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Da Ken Umano a Barbie, Rodrigo Alves donna trans, presto farà un intervento al seno e ai genitali Continua a sorprendere Rodrigo Alves, il Ken Umano che ha fatto tantissimi interventi per somigliare al compagno della Barbie. adesso però è diventata una Barbie vera e il suo nome è Roddy. Alves lo ha confessato di recente in una intervista rilasciata al Mirror, in cui ha detto di essere felice nella sua nuova condizione di donna trans. Molto presto si sottoporrà ad un intervento al seno, poi sarà la volta della rimozione dei genitali. Il Ken Umano ha sorpreso tutti con questa sua confessione e ha detto che dentro si è sempre sentito una Barbie. Finora tutti lo hanno conosciuto come Ken e per lui è una vera felicità adesso poter dire di essere una ragazza. adesso si sente perfettamente a proprio agio, perché ha rivelato al mondo intero quello che sente di essere realmente. Bellissima e ... Leggi la notizia su kontrokultura

