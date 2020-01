Lukaku e Lautaro avvicinano la fine del ciclo del Napoli (Di lunedì 6 gennaio 2020) Finisce tra i fischi moderati del San Paolo la prima del Napoli 2020. Finisce 3-1 per l’Inter. Seconda sconfitta consecutiva in casa per il Napoli di Rino Gattuso che ha perso due partite su tre. Antonio Conte coglie un successo importante al San Paolo. Proprio qui, con un 3-3 contro il Napoli di Mazzarri, capì che la sua Juventus era da scudetto (che poi vinse). Anche stasera la sua squadra ha segnato tre gol e ha avuto la conferma di poter giocarsela più o meno alla pari contro la Juve, pur avendo una squadra decisamente inferiore. Il Napoli ha mostrato impressioni di gioco, non si può bocciare, ci sono le attenuanti di gravi errori individuali. Ma fondamentalmente non è mai stato in partita. E a questo punto è doveroso che il club faccia una riflessione sul futuro. Adesso bisogna capire cosa vuole fare da grande questa società. Bisogna capire che tipo di scelta è stata Gattuso. ... Leggi la notizia su ilnapolista

