L’Iran «non avrà mai l’arma nucleare»: l’avvertimento via Twitter di Donald Trump (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’Iran «non avrà mai l’arma nucleare»: lo twitta – in capital letters – Donald Trump, dopo che ieri Teheran ha annunciato un’altra fase nell’uscita dall’accordo sul nucleare per poter produrre e arricchire l’uranio.«» Ieri L’Iran aveva fatto sapere che arricchirà l’uranio «senza restrizioni in base alle sue esigenze tecniche», così come riporta l’emittente tv Al Arabiya. Il paese, dopo il raid che ha ucciso Soleimani, aveva annunciato quindi che non rispetterà più nessuno degli impegni presi con l’accordo, firmato nel 2015 con altre sei potenze, sullo sviluppo del nucleare. IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020 La Russia aveva lanciato in giornata un appello a salvaguardare l’accordo nucleare iraniano, chiedendo ai partner europei di adempiere ai propri obblighi ... Leggi la notizia su open.online

