Incidente Alto Adige, salgono a 7 le vittime in Valle Aurina (Di lunedì 6 gennaio 2020) Incidente Alto Adige, salgono a 7 le vittime in Valle Aurina: morto un ferito Si è aggravato il bilancio del tragico Incidente avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 gennaio 2020 in Alto Adige, precisamente in Valle Aurina: oggi, infatti, è morta una delle ragazze che erano rimaste ferite, portando così a sette il numero delle vittime. La ragazza, 21 anni, era ricoverata alla clinica universitaria di Innsbruck, dove era stata trasportata in gravissime condizioni. Per lei, però, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’Incidente avvenuto ieri notte, quando un’auto – guidata dal 27enne Stefan Lechner, arrestato con l’accusa di omicidio stradale plurimo e lesioni gravissime – ha travolto il gruppo di ragazzi di cui anche lei faceva parte. Oltre alle sette vittime, tutti turisti tedeschi arrivati da Colonia e Dortmund per ... Leggi la notizia su tpi

