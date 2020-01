Il Medio Oriente sta per esplodere (Di lunedì 6 gennaio 2020) La guerra civile libica, la infinita crisi siriana, le ambizioni regionali iraniane per la creazione di una grande koinè sciita, la repressione saudita sugli houti yemeniti (colpevoli di essere sciiti in terra saudita), le mire imperialiste in salsa neo ottomana di Erdogan, la situazione dei nuovi giacimenti di gas e petrolio scoperti nelle acque cipriote, il ruolo di Israele, tutto congiura per una serie di conflitti regionali che potrebbero rapidamente detonare nella prima grande guerra Medio orientale: qualcosa che il mondo non ha visto dai tempi della Guerra dello Yom Kippur. In questo impasto micidiale, la mossa americana di eliminare il generale Suleimani è di difficile interpretazione: quale è l’agenda geopolitica di Washington nella regione? Il disimpegno USA – dopo la stagione interventista di Bush junior – era iniziato chiaramente con Obama. I costi di due guerre all’estero ... Leggi la notizia su romadailynews

