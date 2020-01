Eden - Un pianeta da salvare, diretta dalle 21.15 su TvBlog (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo l'antipasto dell'ottobre scorso, Licia Colò con il suo Eden - Un pianeta da salvare entra in pianta stabile nel palinsesto di La7 con la prima puntata in onda stasera alle 21.15. TvBlog seguirà questo debutto in liveblogging.Dopo Kilimangiaro su Rai3, Il mondo insieme su Tv2000 e Niagara su Rai2, Licia Colò debutta sull'emittente di Cairo con un ciclo di documentari dedicati come sempre alla salvaguardia dell'ambiente. Ma ecco cosa vedremo nella prima puntata.Eden - Un pianeta da salvare, diretta dalle 21.15 su TvBlog pubblicato su TvBlog.it 06 gennaio 2020 08:02. Leggi la notizia su blogo

