Cura Gattuso non va, a Napoli è festa Inter (Di martedì 7 gennaio 2020) Troppa Inter per un Napoli ancora debole e convalescente. La squadra di Conte vince al San Paolo e agguanta nuovamente la Juventus in testa alla classifica. Il successo dei nerazzurri e' limpido nel punteggio ma del tutto non sul piano del gioco. Gli ospiti, con il consueto cinismo, sfruttano al massimo le carenze, soprattutto quelle difensive, dell'avversario, dando una evidente impressione di solidita' ma non di grande superiorita'. Il Napoli e' solo generoso, ma la squadra non c'e' e il gioco continua a latitare nonostante gli sforzi di Gattuso che, pero', non riesce a dare la necessaria concretezza alla manovra dei suoi uomini. Il primo tempo, sostanzialmente equilibrato, viene condizionato in maniera estremamente pesante per il Napoli da due clamorosi errori che mandano due volte in gol Lukaku. Il primo a sbagliare al 13' e' Di Lorenzo che a centrocampo regala la palla agli ... Leggi la notizia su ilfogliettone

