Calciomercato Napoli | Giuntoli | «Servono uomini in più per Gattuso»

Le parole di Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sulla sfida contro l'Inter e sui possibili acquisti per il mercato di gennaio Il ds azzurro Cristiano Giuntoli, intervenuto a Sky Sport nel pre-partita di Napoli-Inter, ha rilasciato novità importanti sul Calciomercato del club partenopeo. Ecco le sue parole. «Napoli-Inter? Partita importante per entrambe, è la prima del 2020. Vogliamo ripartire da dove abbiamo finito. Mercato? Sicuramente il mister ha cambiato il modulo, anche numericamente qualcuno dovrà essere messo a disposizione di Rino Gattuso. Orgoglio contro l'Inter? E' presto per gli obiettivi, dobbiamo ritrovare noi stessi. Il tecnico ha avuto un bell'impatto sui ragazzi e sulla piazza, siamo contenti».

