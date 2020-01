Calciomercato, le ultime su Juventus e Milan: attaccante per la Fiorentina, sorprese per Lazio e Brescia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si sta giocando un’importante giornata di Serie A, ma l’attenzione è anche sul Calciomercato che ha aperto da poco i battenti. Tante le squadre all’opera per acquisti e cessioni. Juventus – “Dejan Kulusevski è un grande acquisto e abbiamo fatto un grande sforzo per accaparrarci questo giovane di grande avvenire” ha detto Fabio Paratici, Ceo della Juventus ai microfoni di Sky Sport. “E per il marcato di gennaio credo che finisca qui” aggiunge, confermando che Emre Can resta in bianconero. “Rimane con noi. E’ uno dei centrocampisti più ambiti. Ha delle opportunità lui e anche noi le abbiamo, ma credo che possa essere un giocatore importante per il nostro progetto” conclude Paratici. Milan – “E’ un giocatore interessante, vedremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan”. Lo ha detto il ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

