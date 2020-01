Pedoni uccisi,Pm:auto procedeva veloce

"Sulla base della dinamica finora accertata è da ritenere che l'vettura procedesse in eccesso di velocità". Lo comunica la Procura di Bolzano, confermando il tasso alcolemico di 1,97 g/l del guidatore in val Aurina. Due feriti sono tuttora in pericolo di vita L'indagato,attualmente ricoverato all' ospedale di Brunico, è stato arrestato per omicidio stradale, reato aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e dalla pluralità delle vittime. La pena massima prevista è di 18 anni di reclusione.(Di domenica 5 gennaio 2020)