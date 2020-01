Napoli, ambulanza e operatori sequestrati all’ospedale Loreto Mare: costretti a soccorrere un 16enne (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un'ambulanza del 118 e gli operatori a bordo sono stati sequestrati all'ospedale Loreto Mare di Napoli da un gruppo di ragazzi, che hanno costretto sotto minaccia l'equipaggio a recarsi alle "case nuove" e soccorrere un 16enne, vittima di una banale distorsione a un ginocchio ginocchio e che non correva alcun pericolo. L'episodio è stato denunciato dall'associazione 'Nessuno Tocchi Ippocrate'. Leggi la notizia su napoli.fanpage

