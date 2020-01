Morto Franco Ciani, si è tolto la vita il produttore ed ex marito di Anna Oxa (Di domenica 5 gennaio 2020) Franco Ciani, 62 anni, musicista, cantante autore e produttore, primo marito di Anna Oxa ( si sono sposati giovanissimi lei a soli 19 anni e lui 22) e autore di successi come Tutti i brividi del mondo (scritto proprio per Anna Oxa) e Ti lascerò (cantato da Fausto Leali e Oxa, vinse il Festival di Sanremo 1989) si è tolto la vita. Il corpo è stato trovato dal personale di un albergo di Fidenza venerdì mattina. A ritrovare il corpo del musicista è stata la cameriera. La morte, secondo le prime notizie riportate dal Corriere della Sera, sarebbe avvenuta la sera di giovedì per soffocamento con un sacchetto di plastica. L’artista aveva da poco modificato l’account di WhatsApp mettendo la foto di un angelo al posto della sua. Le motivazioni del suicidio sono contenute in un biglietto destinato al suo impresario Nando Sepe, al quale avrebbe spiegato le ragioni legate a problemi economici e ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

Corriere : Suicida il cantante Franco Ciani. Oberato dai debiti, era stato sposato con Anna Oxa - Corriere : Suicida il cantante Franco Ciani. Oberato dai debiti, era stato sposato con Anna Oxa - GLORIA12378530 : Franco Ciani, musicista, cantante e produttore ed ex marito della star degli anni ’90 Anna Oxa, è morto suicida in… -