L’Iraq denuncia all’Onu gli attacchi americani. «Violata la nostra sovranità. Via le truppe straniere dal nostro Paese» (Di domenica 5 gennaio 2020) La tensione in Iraq continua a crescere e sembra che la cooperazione tra Stati Uniti e Baghdad sia definitivamente compromessa dopo i raid americani degli scorsi giorni. Il Parlamento iracheno ha votato per espellere i soldati statunitensi dal Paese. Il ministero degli Esteri iracheno ha invece convocato l’ambasciatore americano Matthew Tueller e ha condannato i raid. «Sono stati una palese violazione della sovranità dell’Iraq», ha fatto sapere il ministero in una nota, aggiungendo che «i raid contraddicono le regole concordate nell’ambito delle missioni della coalizione internazionale». La denuncia formale presentata dall’Iraq all’Onu contro gli «attacchi americani» è arrivata dal primo ministro iracheno Adel Abdul Mahdi che davanti al Parlamento aveva annunciato che occorre adottare «misure urgenti» per porre fine alla presenza di truppe straniere ... Leggi la notizia su open.online

