La morte di Soleimani in diretta (Di domenica 5 gennaio 2020) Un video dello strike che ha ucciso il generale iraniano Soleimani ad opera degli Stati Uniti venerdì scorso, nei pressi dell’aeroporto internazionale di Bagdad, circola nei social media arabi insieme a materiale fotografico del luogo dell’attentato nell’immediatezza dell’attacco, dei corpi fatti a pezzi, quasi annichiliti, e alle foto di vari fogli e documenti che sono già stati sottoposti ad analisi di intelligence. Si tratta di una documentazione eccezionale di un avvenimento destinato a cambiare i destini del Medio Oriente e a influire anche sulla politica estera e di sicurezza italiana, che Huffpost pubblica in esclusiva per il suo valore testimoniale.Lo strike.Il filmato che - allargato fa emergere i simboli grafici della condivisione su social - documenterebbe il momento il cui drone aggancia l’obiettivo, il pulmino dove viaggiava ... Leggi la notizia su huffingtonpost

