Infortunio Duncan: problema ai flessori per il centrocampista (Di domenica 5 gennaio 2020) Infortunio Duncan: il centrocampista del Sassuolo ha rimediato un problema ai flessori della coscia. Dentro Djuricic A inizio secondo tempo Roberto De Zerbi ha dovuto effettuare il primo cambio a disposizione. Alfred Duncan ha rimediato, infatti, un problema ai flessori della coscia che l’ha costretto ad uscire. Al posto del centrocampista neroverde è entrato Filip Djuricic. Duncan effettuerà in settimana esami specifici per valutare l’entità dello stop e stabilire eventuali tempi di recupero. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

sportface2016 : #GenoaSassuolo, infortunio per #Duncan: al suo posto #Djuricic - Fantacalcio : #GenoaSassuolo, #Duncan costretto ad abbandonare anzitempo il match ?? L'INFORTUNIO ? - tacma76 : @giannattasius Uscito per infortunio Duncan, pare muscolare... Mi sa che salta anche il possibile trasferimento in viola. #forzaviola -