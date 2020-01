Il vertice tra Di Maio e Zingaretti non risolve i problemi del governo. Anzi… (Di domenica 5 gennaio 2020) vertice tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti a Palazzo Chigi: una buona idea per blindare il governo ma i problemi nella maggioranza restano. Nei giorni caldi della tensione in Medio Oriente, il governo prova a ricompattarsi. Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti aprono il 2020 all’insegna del dialogo e del confronto e lo fanno con un vertice a Palazzo Chigi. Sia dai pentastellati che dai dem filtra un cauto ottimismo per il futuro, ma la sensazione è che, realisticamente parlando, il faccia a faccia non abbia sciolto tutti i nodi che legano la maggioranza rallentandone i lavori. E come se non bastasse Italia Viva non avrebbe apprezzato l’esclusione dal tavolo dei grandi del Conte Bis. Luigi Di Maio Il vertice tra Di Maio e Zingaretti a Palazzo Chigi Il vertice tra Di Maio e Nicola Zingaretti è durato meno di un’ora. Giusto il tempo di confrontarsi sulle ... Leggi la notizia su newsmondo

