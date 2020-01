Il presidente del 118: “Arresto cardiaco a 19 anni, ambulanza dopo 1 ora” (Di domenica 5 gennaio 2020) Una ragazza di 19 anni e' morta ieri per arresto cardiaco improvviso a San Giorgio a Cremano (Napoli) ma l'ambulanza del 118 "sarebbe giunta sul posto dopo un'ora, secondo quanto riferito dalla famiglia". A denunciare l'accaduto, il presidente nazionale del SIS 118 Mario Balzanelli, che ribadisce la richiesta di una urgente riforma legislativa del sistema 118."La morte improvvisa di una giovanissima ragazza di 19 anni desta sconcerto in se'. Configura - afferma Balzanelli - la dimensione piu' atroce della strage compiuta quotidianamente dall'arresto cardiaco improvviso che miete, in Italia e nel mondo, vittime a qualunque fascia di eta'. Ma, pur nella tragedia, vi e' una questione su cui non si puo' e non si deve tacere: il ritardo significativo del soccorso istituzionale prestato a questa ragazza dal Sistema 118 territorialmente competente", con un tempo di arrivo dell'ambulanza ... Leggi la notizia su ilfogliettone

matteosalvinimi : ????ROBA DA MATTI! BASTA PD! Incurante di norme e leggi, il Comune di Medesano (Parma) trasmette la diretta del comiz… - Raiofficialnews : “Ciascuno isoli e respinga i comportamenti mafiosi”. Il #6gennaio 1980, il Presidente della Regione Sicilia… - Fontana3Lorenzo : Grave mancanza di rispetto del presidente PD della regione Emilia Romagna, verso i genitori di Bibbiano, che si son… -