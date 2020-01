E.Romagna: Bonaccini a Salvini, ‘sondaggi? mi spiace, ma siamo avanti noi’ (Di domenica 5 gennaio 2020) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Mi dispiace Matteo, ma in tutti i sondaggi siamo davanti noi. Altrimenti non saresti qui tutti i giorni a sostituire la tua candidata. Solo che tu in #EmiliaRomagna sei ospite, mentre io sono di casa: il 27/01 tu tornerai a Roma, io sarò qui. Avete brindato troppo presto, fidati”. Il candidato presidente del centrosinistra in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, replica così via twitter a Matteo Salvini che oggi ad un comizio a Cesenatico ha detto che il centrodestra sarebbe in testa. L'articolo E.Romagna: Bonaccini a Salvini, ‘sondaggi? mi spiace, ma siamo avanti noi’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

