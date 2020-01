Deal With It – Stai al gioco in prima serata su Nove: ecco chi saranno i suggeritori vip (Di domenica 5 gennaio 2020) Deal With It – Stai al gioco sbarca in prima serata: il game show condotto da Gabriele Corsi è stato promosso e avrà cinque puntate speciali su Nove. Il programma, forte dei risultati dell’access prime time, che lo vedono costantemente giocarsela punto a punto col competitor Guess My Age, andrà in onda per cinque domeniche alle 21.25. Il meccanismo non cambia: il conduttore, insieme a complici vip, sceglie una coppia di clienti (parenti, fidanzati, amici, colleghi di lavoro o di studio) all’interno di un locale pubblico disseminato di telecamere nascoste. Uno dei due è il giocatore attivo, l’altro è il suo inconsapevole partner. Il primo, una volta indossato un auricolare, deve tornare in sala ed eseguire gli ordini dalla regia. Se riesce a terminare la missione suggerita aumenta il proprio montepremi. Se fallisce, perché il suo partner si accorge che è ... Leggi la notizia su trendit

