Chi è Checco Zalone, il comico campione di incassi (Di domenica 5 gennaio 2020) Il nuovo film di Checco Zalone, Tolo Tolo, ha iniziato a far discutere ancor prima che arrivasse nelle sale italiane ma è già un successo. L’attore e regista, pur facendo parlare di sé e del suo lavoro, ha sempre tenuto lontano dai riflettori la sua vita privata, e per questo motivo di lui si sa molto poco. Gli esordi del comico pugliese Il suo nome d’arte, Checco Zalone, in dialetto barese richiama l’espressione “che cozZalone” e significa: “che tamarro“. Pur essendosi laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bari, ha deciso di svolgere il lavoro che più lo appassiona e che (soprattutto) gli riesce alla perfezione. Il personaggio che interpreta Zalone altro non è che un cantante neomelodico pugliese, ed infatti, nel corso della sua carriera ha imitato numerosissimi cantanti, rielaborando i testi delle loro canzoni, sempre in chiave ironica. Ha curato il suo ... Leggi la notizia su thesocialpost

Linkiesta : Salvini e Meloni resteranno delusi, ma chi accusa Tolo Tolo di razzismo e di sessismo continua a non capire la sati… - linosorrentini : Interessante recensione. 'È un autentico sberleffo elegante e geniale a chi ancora classifica gli uomini per razz… - Frasterix79 : @JcpTrf @artatamente @OizaQueensday Figurati, sono convinta che se ti scrivessi tre nomi di grandissimi registi di… -