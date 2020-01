Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Dimentica Juan Luis Con Un Altro! (Di domenica 5 gennaio 2020) Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani Dimentica Juan Luis con un nuovo cavaliere. Armando Incarnato Smascherato da Gianni Sperti, abbandona il programma! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Armando Incarnato smascherato un’altra volta da Gianni Sperti. Il cavaliere partenopeo decide di lasciare definitivamente il programma! Sono state registrate due nuovissime puntate di Uomini e Donne Over. Le puntate andranno in onda con tutta probabilità la settimana prossima, ovviamente su Canale 5 e in entrambe le puntate rivedremo i protagonisti del Trono Over. Ma andiamo subito a vedere tutte le Anticipazioni che riguardano le registrazioni di Uomini e Donne perché sono successe davvero molte cose. Il protagonista indiscusso della puntata del Trono Over è stato ancora una volta Armando Incarnato. Come mai? Sappiamo bene che l’opinionista Gianni Sperti già da moltissime settimane ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

