Via Gola, caposquadra dei vigili: "Quella notte in 5 contro 100" (Di sabato 4 gennaio 2020) Gabriele Bertocchi Parla il caposquadra dei vigili del fuoco di Milano aggrediti in via Gola: "Abbiamo dovuto fare uno sforzo di freddezza perché la rabbia era tanta" Via Gola è la terra di nessuno. Lo dimostrano i fattti di Capodanno, quando i vigili del fuoco di Milano sono intervenuti per spegnere un rogo e di tutta risposta sono stati aggrediti da un gruppo di anarchici che insieme ad alcuni occupanti abusivi della case Aler della zona tra via Gola e via Borsi gli hanno prima accerchiati, presi a bottigliate e infine sono arrivati addirittura a rubare le chiavi dell'autopompa. "Tanta rabbia" A raccontare quegli instanti fuori dall'umana comprensione ci ha pensato il caposquadra dei vigili del fuoco Francesco Murdica, dopo l'incontro con il viceministro dell’Interno, Matteo Mauri: "Abbiamo dovuto fare uno sforzo di freddezza perché la rabbia era tanta. Ma non potevamo ... Leggi la notizia su ilgiornale

