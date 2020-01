Torino, la cagnolina scappata la notte di Capodanno è tornata a casa (Di sabato 4 gennaio 2020) Nelle ultime ore la storia di Shelby, la cagnolina che la notte di Capodanno, per il troppo spavento causato dai botti, è scappata da casa sua, a Torino, aveva lasciato tanta tristezza nel cuore degli italiani. Quando i suoi umani, Daniela e Mirko, si sono resi conto di quanto accaduto, si sono mobilitati per cercarla ed hanno chiesto aiuto a quante più persone possibili, lanciando appelli sui social network. Dopo 48 spaventose ore, la piccola Shelby è riuscita a ritrovare la via di casa e a raggiungere la strada dove abitano i genitori di Daniela, una strada a lei tanto familiare. È stata proprio la coppia a dare la felice notizia sui social network: “Shelby è a casa. Grazie a tutti. 48 eterne ore, ma ce l’abbiamo fatta” . La cosa che ha colpito di questa storia, è stata la ... Leggi la notizia su bigodino

