Slittino, raduno a Koenigssee per l’italia guidata da Armin Zoeggeler: tutti i convocati (Di sabato 4 gennaio 2020) Torna a radunarsi la Nazionale italiana di Slittino. Gli azzurri, che a fine anno hanno disputato i Campionati assoluti, sono pronti a ripartire verso la Coppa del Mondo: appuntamento infatti in quel di Altenberg programmato dal 10 al 12 gennaio, il prossimo week-end. In questi giorni si stanno allenando dieci slittinisti a Koenigssee sotto la direzione del direttore tecnico Armin Zoeggeler e degli allenatori Kurt Brugger, Manuel Pfister, Oswald Haselrieder e Martin Hillebrand. I convocati: Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Patrick Rastner, Ludwig Rieder, Emanuel Rieder, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Simon Kainzwaldner, Sandra Robatscher ed Andrea Voetter. Presenti anche i ragazzi delle selezioni giovanili: Leon Felderer, Nina Zoeggeler, Nadia Falkensteiner, Alex Gufler, Verena Hofer, Lukas Peccei e Marion Oberhofer. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport ... Leggi la notizia su oasport

