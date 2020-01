Ragazza violentata a Capodanno, il commento del consigliere su Facebook: “Se l’è cercata” (Di sabato 4 gennaio 2020) La giovane donna violentata a Udine la notte di Capodanno "se l'è cercata". Parole di Giovanni Candusso, ex leghista, ora autonomo in Consiglio a San Daniele del Friuli, in un commento su Facebook (poi rimosso). Il sindaco prende le distanze: mi scuso per lui. Leggi la notizia su fanpage

MallikaPeresson : RT @Scusatecolpamia: A Capodanno una ragazza è stata violentata a Udine Scorrendo le storie, ho trovato questa di un'amica e ora mi sto sen… - LB19712 : RT @a_meluzzi: udine, una ragazza di trent'anni e' stata violentata in centro durante la notte di capodanno - Dagospia - alberevil : RT @Scusatecolpamia: A Capodanno una ragazza è stata violentata a Udine Scorrendo le storie, ho trovato questa di un'amica e ora mi sto sen… -