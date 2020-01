Non è l’Arena, Massimo Giletti colpito da un grave lutto: è morto il padre (Di sabato 4 gennaio 2020) Massimo Giletti: morto il padre. grave lutto prima del ritorno a Non è l’Arena Oggi, sabato 4 gennaio 2020, è morto il padre di Massimo Giletti. Emilio aveva 90 anni e si trovava ricoverato all’ospedale di Novara, dove nella tarda mattinata è deceduto per cause naturali. Il papà di Massimo Giletti morto era un noto imprenditore, tra i più importanti rappresentanti di una generazione che ha fatto grande la storia dell’industria tessile biellese. Nato a Trivero nel 1929 era proprietario dell’omonima azienda, la Giletti Spa, nota per la produzione leader di filati dal 1884. Un duro colpo per Massimo Giletti che tornerà con Non è l’Arena in prima serata su La7, dopo la pausa natalizia. Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte di numerose persone comuni e del mondo dello spettacolo, del giornalismo e sportivo nei confronti del noto conduttore della rete ... Leggi la notizia su lanostratv

