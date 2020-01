LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2020 in DIRETTA: grande incertezza per la vittoria (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara di Innsbruck – Programma, orari, Tv della gara di Innsbruck – La cronaca della qualificazione di Innsbruck – La classifica dopo la gara di Garmisch – La cronaca della gara di Garmisch Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2019/2020 a Innsbruck in Austria. Si è interrotta a Garmisch-Partenkirchen la striscia vincente di cinque gare del giapponese Ryoyu Kobayashi, solo quarto nella seconda tappa della Tournèe, vinta dal norvegese Marius Lindvik, che si è aggiudicato anche la qualificazione di ieri. In programma, come sempre, due manche che si svolgeranno con KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi ... Leggi la notizia su oasport

