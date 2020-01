LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: una mostruosa Vlhova zittische Shiffrin! Curtoni 13a, Peterlini ottima 14a (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.08 Petra Vlhova scrive una pagina epica! Risponde alla super-manche di Shiffrin e la distanzia ulteriormente, sul podio anche Katharina Liensberger a 3.49!! DISTACCHI EPOCALI! Quarta Holdener, quindi Swenn-Larsson, Haver-Loeseth, Truppe e Danioth. Le azzurre: 13esima Curtoni, 14esima Peterlini. 17.07 Vlhova aumenta addirittura! 1.32 nel primo intermedio, quindi 1.09, poi due errori nel muro! 1.23 clamoroso!! VINCE PETRA VlhovaAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHE GARAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! 1.31 su Shiffrin!!!!!!!!!!!!!! 17.06 E ora tutto sulle spalle di Petra Vlhova! 1.16 da gestire 17.05 Mikaela Shiffrin (83 centesimi di margine su Liensberger) scende a tutta, aumenta e si porta a 85, quindi 1.77 in un muro spettacolare!!!!!!!!!!! Vola la americana!!! 1.85 all’ultimo intermedio, quindi arriva in vetta con ... Leggi la notizia su oasport

