Io Scrivo, un documentario commovente sulla scrittura come terapia (Di domenica 5 gennaio 2020) live placementIo Scrivo, anticipazioni 4 gennaio 2020 Va in onda stasera su Rai3 alle 22.05, un film-documentario realizzato dall'autrice Matilde D’Errico e intitolato Io Scrivo. Dodici donne frequentano un laboratorio di scrittura per metabolizzare e affrontare le emozioni che genera la diagnosi e la cura di una malattia come il tumore al seno. TvBlog seguirà la trasmissione in liveblogging.Il progetto di storytelling realizzato con alcune donne del reparto di Senologia e Terapie Integrate del Policlinico Gemelli di Roma. A guidarle come insegnante, Matilde D’Errico, autrice e regista del documentario, che ha affrontato e curato nel 2016 un tumore al seno.Io Scrivo racconta la vita, fuori e dentro l’ospedale, delle dodici donne che frequentano il laboratorio di scrittura per imparare a gestire, attraverso l’azione dello scrivere, le proprie emozioni e descrive anche la vita di ... Leggi la notizia su blogo

