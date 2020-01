Il derby di Ancelotti: “Per battere il Liverpool devi essere perfetto” (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Come si batte Klopp? Segnando più gol”. Comincia così, con una battuta e un sorriso, la conferenza stampa di Carlo Ancelotti che oggi, con il ‘suo’ Everton, affronterà il Liverpool nel derby cittadino valido per la FA Cup. “Juergen è un amico, ho un ottimo rapporto con lui – aggiunge Ancelotti –. Ho avuto la fortuna di batterlo nella passata stagione, poi però vinsero la coppa. Nel corso dell’attuale, a Napoli, abbiamo di nuovo battuto il Liverpool: contro di loro abbiamo vinto perché siamo stati in grado di disputare una grande partita. Se vuoi superare il Liverpool devi giocare una grande partita, se invece disputi una partita normale tutti sanno che non basterà. devi essere perfetto sotto tutti gli aspetti, non devi commettere errori devi fare una partita di sacrificio e grande intensità. Se vuoi batterli ... Leggi la notizia su anteprima24

