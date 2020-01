Il 2020 è l’anno dei ponti: un mese di vacanza con soli 8 giorni di ferie (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSiamo giunti quasi al termine della prima settimana dell’anno 2020 e molti hanno iniziato già a farsi un’idea su festività e ponti che sarà possibile sfruttare per vacanze, gite e fine settimana all’insegna del relax e del divertimento. Il 2020 sarà un anno molto generoso per quanto riguarda i ponti, infatti sono solo 4 le feste che cadranno di sabato o domenica: il 25 aprile, Ferragosto, Ognissanti e Santo Stefano. Si parte in questo nuovo anno con la festa dell’Epifania, che cade di lunedì e darà l’opportunità per un primo weekend lungo. La festività successiva riguarderà febbraio, infatti il 20 di questo mese avrà inizio il Carnevale e proprio dal giovedì grasso si potranno sfruttare i giorni successivi fino a domenica 23 per poter approfittare di una gita fuori porta. La Pasqua ha, invece, inizio domenica 12 aprile e considerando anche il “Lunedì ... Leggi la notizia su anteprima24

