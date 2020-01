FOTO – Il Napoli ricorda Pino Daniele: con un bellissimo post social! (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Napoli dedica un pensiero a Pino Daniele nel quinto anniversario della sua prematura scomparsa Il Napoli ricorda Pino Daniele nel quinto anniversario della sua prematura scomparsa con un bellissimo post social. La società azzurra ha postato la FOTO della sua maglia esposta al San Paolo e una frase della canzone Anna Verrà. Ecco il post: “Noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare”Ciao Pino pic.twitter.com/nAWMHxxX9p — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 4, 2020 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Sky – Napoli-Inter, pessima notizia da Castel Volturno. Le ultimissime Lobotka – L’ultima richiesta del Celta fa saltare Adl dalla sedia Mercato Napoli – Rodriguez verso l’Olanda Biscardi: ”Napoli, prossima estate decisiva, De Laurentiis dovrà gettare la maschera” Futuro in Bundesliga per Cristiano Ronaldo Gattuso può ... Leggi la notizia su forzazzurri

cn1926it : La SSC #Napoli saluta #PinoDaniele: “Noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare” (FOTO) - DedaDutra : RT @cmdotcom: Floriana, le curve che fanno impazzire Napoli, e non solo... FOTO HOT - cmdotcom : Floriana, le curve che fanno impazzire Napoli, e non solo... FOTO HOT -