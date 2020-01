CorSport: Napoli-Inter, Luperto ed Elmas pronti (Di sabato 4 gennaio 2020) Contro l’Inter Gattuso schiererà Insigne, Milik e Callejon, scrive il Corriere dello Sport. Mertens, infatti, non sta ancora bene, lamenta ancora il fastidio agli adduttori. Per quanto riguarda la difesa, a parte la presenza di Meret tra i pali, che è data per certa, resta il dubbio su Koulibaly. Ieri era in campo, ma seguendo una tabella personalizzata. “Se alla fine riuscirà nell’impresa, cosa da valutare con estrema attenzione, farà coppia con Manolas. Altrimenti vai con Luperto”. A centrocampo Fabian Ruiz è reduce da “una brutta influenza”, scrive il quotidiano sportivo. Ieri ha lavorato in palestra “in occasione della sessione tattica, Gattuso ha provato Elmas (soprattutto e con maggiore convinzione di Gaetano) nel ruolo di vertice basso del centrocampo”. L'articolo CorSport: Napoli-Inter, Luperto ed Elmas pronti ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

