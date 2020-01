Calciomercato Inter, Vidal in panchina nel derby di Barcellona (Di sabato 4 gennaio 2020) Niente derby per Arturo Vidal: Valverde fa accomodare il cileno in panchina nella sfida tra Barcellona ed Espanyol. L’Inter osserva L’Inter guarda con Interesse il derby di Barcellona, a cui non partecipa dall’inizio l’obiettivo di Calciomercato Vidal. Il tecnico catalano Valverde ha scelto di far partire dalla panchina il centrocampista. L’allenatore ha spiegato che la cessione di Vidal non è tra i piani dei blaugrana, ma i nerazzurri sperano comunque di far cambiare idea ai campioni di Spagna. The Starting 11 for #EspanyolBarça! Leggi la notizia su calcionews24

