Vigili del fuoco aggrediti in via Gola, gli antagonisti non c'entrano: indagine su gang di minorenni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Non un attacco di matrice politica da parte di "antagonisti" e "centri sociali", ma l'azione vandalica di una gang di giovanissimi ubriachi e fuori controllo. È quanto emerge dai primi accertamenti della polizia sull'aggressione ai danni di una squadra dei Vigili del fuoco, inviata in via Gola a Milano nella notte di Capodanno per spegnere un incendio. Sarebbe esclusa la presenza, nell'azione, dei militanti del centro sociale 'Cuore in Gola', di fronte al quale è avvenuto l'episodio. Nei video circolati online i ragazzi urlano "Gola's locos! Gola's locos!", dal nome di una crew di minorenni già al centro delle cronache. La Procura di Milano, appena ricevuta l'informativa, aprirà un fascicolo per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di armi improprie.

