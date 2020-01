Trump: Soleimani preparava attacchi

Soleimani stava preparando nuovi attacchi. Lo ha detto Donald Trump parlando da Mar-a-Lago, in Florida per la prima volta in pubblico dopo il raid americano a Bagdad nel quale è morto il generale iraniano Solemani. "Per questo lo abbiamo neutralizzato.Il suo regno di terrore è finito", ha aggiunto Trump che sottolinea come gli Usa non vogliono "un cambio di regime in Iran".(Di venerdì 3 gennaio 2020) Il generalestava preparando nuovi. Lo ha detto Donaldparlando da Mar-a-Lago, in Florida per la prima volta in pubblico dopo il raid americano a Bagdad nel quale è morto il generale iraniano Solemani. "Per questo lo abbiamo neutralizzato.Il suo regno di terrore è finito", ha aggiuntoche sottolinea come gli Usa non vogliono "un cambio di regime in Iran".(Di venerdì 3 gennaio 2020)

