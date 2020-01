Robbie Williams | un investigatore privato per ritrovare l’ex collega Orange

Robbie Williams : "La notte in cui conobbi mia moglie - dormii con la mia spacciatrice" : Prima di conoscere la donna che gli avrebbe cambiato la vita e donato tre figli, Robbie Williams aveva toccato il fondo. In un’intervista rilasciata al giornale “You”, il cantante ricorda quel primo incontro: “La notte prima di conoscerla avevo dormito con la mia spacciatrice, poi era partita e mi aveva lasciato una borsa piena di droga”. Al magazine ha ripercorso il suo passato di dipendenze e depressione, prima di ...

Robbie Williams : perché “The Christmas Present” è l’album natalizio del 2019 : The post Robbie Williams: perché “The Christmas Present” è l’album natalizio del 2019 appeared first on Panorama.

Speciale The Robbie Williams Christmas Show su Sky il 23 e 24 dicembre - in scaletta grandi hit e brani di Natale : Dopo averlo ospitato per la finale della tredicesima edizione di X Factor lo scorso 12 dicembre, Sky dedica una prima serata Speciale a Robbie Williams trasmettendo in prima visione assoluta per l'Italia uno dei suoi concerti-evento promozionali degli ultimi mesi. Si intitola The Robbie Williams Christmas Show l'appuntamento natalizio su Sky con il Re del pop inglese, attualmente in promozione col suo nuovo album, un doppio disco di Natale ...

Così Robbie Williams (in)canta il Natale : X Factor 13: Robbie Williams superospite X Factor 13: Robbie Williams superospite X Factor 13: Robbie Williams superospite X Factor 13: Robbie Williams superospite X Factor 13: Robbie Williams superospite «Se avete comprato il biglietto per il concerto, ma non il mio album, siete un po’ fo…uti, ma rimanete nei paraggi e canterò Angels». Bisogna amare il Natale e le gioconde melodie che l’accompagnano per apprezzare il Christmas Concert di ...

Robbie Williams - stoccata alla Sardegna : web in fiamme : Robbie Williams, frecciata alla Sardegna: il web dissente Robbie Williams critica la Sardegna. In Italia, come ben sappiamo, esistono mete strepitose, veri e propri angoli paradisiaci dove ogni anno migliaia e migliaia di turisti accorrono. E l’isola incarna forse meglio di qualunque altra location il lusso: pernottare pure solo brevi soggiorni costa cifre stratosferiche. Del resto […] L'articolo Robbie Williams, stoccata alla Sardegna: ...

Booda dopo X Factor - che sorpresa : Robbie Williams scrive alla band : X Factor 2019, i Booda ricevono un messaggio da Robbie Williams dopo la finale Che sorpresa per i Booda dopo X Factor 2019! La band si è classificata al secondo posto della 13esima edizione, a detta di qualcuno un piazzamento inaspettato. Ed è vero, per certi versi, ma non per demerito, solo perché hanno affrontato […] L'articolo Booda dopo X Factor, che sorpresa: Robbie Williams scrive alla band proviene da Gossip e Tv.

I video di Robbie Williams a X Factor tra classici e album di Natale - mattatore della finale ma in fuga dai fan : Con ben 3 apparizioni nell'arco della serata, è stato il vero mattatore della serata finale: Robbie Williams a X Factor non si è certo risparmiato in performance, anche se la sua incursione milanese lo ha visto per tutto il giorno in fuga dai fan. La popstar inglese, in piena promozione del suo doppio album di Natale appena pubblicato The Christmas Present, ha fatto il giro delle principali radio commerciali italiane, passando dall'una ...