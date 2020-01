Pokémon GO: nel 2016 una base militare canadese si è trovata invasa dai civili impegnati a catturare mostriciattoli (Di venerdì 3 gennaio 2020) Pokémon GO, il gioco in realtà aumentata, continua ad essere tra i primi posti della classifica di download e a quanto pare, dal 2016, diversi giocatori sarebbero riusciti ad entrare in zone vietate per catturare i mostriciattoli e conquistare le palestre.Tra queste zone vi è la base militare canadese che ha deciso di condividere dei documenti interni con la Canadian Broadcasting Corporation News Network e che mostrano come i militari, sia curiosi che confusi, abbiano reagito all'app di Niantic. Il maggiore Jeff Monaghan, un funzionario con sede a Kingston, in Ontario, scrisse in una e-mail: "Per favore avvisate i Commissari che apparentemente Fort Frontenac è ​​sia una Palestra che un Pokéstop. Sarò completamente onesto, in quanto non ho idea di cosa sia". Almeno tre ufficiali di polizia militare, collocati in basi diverse, sono stati assegnati a girovagare con gli ... Leggi la notizia su eurogamer

