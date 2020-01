Parma, a tutto Faggiano: «Kulusevski sarà il nostro primo acquisto. Su Karamoh…» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato del mercato che faranno i crociati nel mese di gennaio Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb del mercato che faranno i crociati nel mese di gennaio. Ecco le parole del ds gialloblù. Kulusevski – «Chi sarà il nuovo Kulusevski del Parma? Proprio Kulusevski. Mi auguro che nel girone di ritorno possa fare bene proprio come in quello d’andata. E’ un giocatore molto determinato». ALLA JUVE A GENNAIO – «Mai, abbiamo bisogno di lui a Parma e Kulusevski vuole concludere la stagione con noi. Vuole darci una mano fino alla fine». KURTIC – «Kurtic ci piace, ma non è l’unico. In quel ruolo stiamo valutando tre-quattro nomi». KARAMOH E ADORANTE – «Da Karamoh, innanzitutto, che stia al meglio fisicamente. Adorante è un giovane che come tale ha ... Leggi la notizia su calcionews24

