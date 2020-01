Paragone: "Non vado con la Lega e no a scissioni con Di Battista" (Di venerdì 3 gennaio 2020) AGGIORNAMENTO - Il senatore Gianluigi Paragone dopo aver definito "il nulla" la decisione del collegio dei probiviri ha minacciato di portare il caso nelle aule giudiziarie. Al fattoquotidiano.it il parlamentare ha spiegato che non lascerà il gruppo M5s al Senato, dovranno "cacciarlo" fuori, e che non è sua intenzione passare nelle file del Carroccio - "Come posso passare con la Lega quando la pensa all’opposto di me?" - né fare scissioni con Alessandro Di Battista: "Ora che ho smentito ogni passaggio alla Lega, adesso pensano a un altro scenario. Io difendo me stesso e il programma elettorale su cui ci ho messo la faccia".Intanto dopo la sua espulsione il M5S è sempre più diviso e in crisi. È di oggi la notizia che altri due deputati hanno lasciato il gruppo alla Camera.Paragone espulso dal M5S passa alla Lega? "Non posso andare da chi candida Draghi al Quirinale"2 ... Leggi la notizia su blogo

