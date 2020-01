L’iniziativa di un bambino (Di venerdì 3 gennaio 2020) Si dice che i bambini siano il futuro della società, ed è vero, nascono con virtù coltivate con l’esempio che ricevono, ma la loro essenza deve essere umile, nobile, empatica e solidale. Il bambino protagonista di questa storia potrebbe rendere questo mondo un posto migliore. La sua reazione ha suscitato molta tenerezza. Adalid era in una taqueria con sua madre quando vide un venditore che era stato rifiutato dai commensali, quindi decise di dargli i soldi che aveva con se’ in modo da potersi comprare qualcosa da mangiare. Adalid ha otto anni e vive a Michoacán, in Messico. Recentemente è andato in una taqueria con sua madre, dove ha visto un adulto che è venuto a vendere dei prodotti e ha anche notato che nessuno voleva comprarli. Quel giorno Adalid aveva con se’ 70 pesos (3 euro) che si era guadagnato giocando a casa di sua nonna, e non ci ripensò per un secondo: si avvicinò ... Leggi la notizia su bigodino

