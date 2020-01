Lazio, a Brescia Inzaghi punta al record di Eriksson (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lazio, i biancocelesti saranno impegnati nel lunch match di domenica contro il Brescia. Inzaghi punta a un nuovo record Sarà la Lazio a Brescia a disputare la prima gara di questo 2020. Gli stimoli sono tanti a partire dalla posizione in classifica ad arrivare fino a quella che sarebbe la nona vittoria consecutiva. Se infatti i biancocelesti dovessero fare risultato al Rigamonti mister Inzaghi raggiungerebbe l’ennesimo record da quando è in panchina. Come riporta la Gazzetta dello Sport la nona vittoria consecutiva gli farebbe raggiungere Eriksson nella stagione 1998/1999. Un bel traguardo che si andrebbe a sommare a quello già raggiunto delle vittorie in campionato detenuto da Dino Zoff. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

