Guida Tv sabato 4 gennaio 2020, i programmi in prima serata (Di venerdì 3 gennaio 2020) Guida Tv sabato 4 gennaio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Meraviglie – Da Capri a Roma (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:05 FBI 2×01-02 1a Tv + Instinct 2×08 1aTV (qui le anticipazioni) Rai 3 20:30 Tutto Tutto Niente Niente ore 22:05 Io Scrivo – Cronache dal pianeta cancro Canale 5 ore 21:20 55 passi nel sole Rete 4 ore 21:30 The Landlord – L’ossessione 1a Tv Italia 1 ore 19:25 serata Ritorno al Futuro con i 3 film La7 ore 21:15 Assassinio sul palcoscenico + Assassinio al Galoppatoio Tv8 ore 21:30 Harry e Meghan la nuova famiglia reale 1a Tv + Harry e Meghan il viaggio in Africa Nove ore 21:25 Frozen Planet Serie Tv e Film in Tv sabato 4 gennaio Le Serie Tv in chiaro Rai 2 ore 21:05 FBI 2×01-02 1a Tv + Instinct 2×09 1a Tv Rai 4 ore 21:10 Narcos 2×05-06 1a Tv Free (qui le anticipazioni) TopCrime ore 21:10 Law ... Leggi la notizia su dituttounpop

visitmartina : Sabato 4 gennaio sarà la dott.ssa Anna Marangi, coautrice con il prof. Vito Bianchi della guida 'Martina Franca', e… - michele_millo : RT @LivornoPress: Sabato la municipale in piazza per simulare gli effetti della guida sotto sostanze stupefacenti ed alcoliche https://t.co… - LivornoPress : Sabato la municipale in piazza per simulare gli effetti della guida sotto sostanze stupefacenti ed alcoliche… -