Fabio Testi è un concorrente del Grande Fratello Vip 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il popolare attore sarà nel cast della quarta edizione del GF Vip, al via dall'8 gennaio su Canale 5. Interprete con una lunghissima filmografia e sex symbol per decenni, Testi non è nuovo all'universo dei reality show: nel 2003, partecipò come concorrente alla prima edizione dell'Isola dei Famosi. Leggi la notizia su tv.fanpage

heartrebel9 : @micene_return Vedremo le dinamiche che scatenerà Fabio testi di sicuro zero. - lattuga99 : RT @MasterAb88: Fabio Testi Barbara Alberti Aristide Malnati Adriana Volpe Antonella Elia Rita Rusic Michele Cucuzza Antonio Zequila B… - StarkFrenchie : Anche Fabio Testi Ne vedremo delle belle quest’anno Me lo sento #GFVIP -