Dua Lipa esagerata: in bikini sulla spiaggia [FOTO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dua Lipa non è famosa per pubblicare scatti troppo bollenti sul proprio profilo Instagram, ma questa volta ha davvero stupito i fan iniziando l’anno con uno scatti “paparazzato” davvero bollente ed esagerato. Siete curiosi di vedere come si è mostrata la bellissima cantane sulle spiagge calde del Nuovo Continente? Un leopardo in bikini La bellissima cantante americana sfoggia un costume davvero audace e senza veli. Dua Lipa ha deciso che il leopardato le dona – e come darle torto – e per questo ha scelto così non solo il costume, ma anche la camicetta abbinata! Il bikini che indossa in questo scatto rubato è davvero mimal e lascia poco spazio all’immaginazione. Si intravvede il seno, solo parzialmente coperti dal triangolo del costume e i fianchi delicati. Lo slip è davvero piccolo, come si può immaginare dal filo che passa suo fianchi. ... Leggi la notizia su velvetgossip

Leahmhmd : RT @aneednelav: e il settimo giorno dio ha creato le gambe di dua lipa - _Dadino : I miei artisti top su Spotify nel 2020 li so giá: Róisín Murphy, Lorenzo Fragola, Dua Lipa e Britney Spears. Il res… - senzalattosio : Sono finiti i biglietti per Dua Lipa?! -