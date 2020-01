Diletta Leotta e l’amica abbracciate in spiaggia tutte bagnate – VIDEO (Di venerdì 3 gennaio 2020) Diletta Leotta e l’amica si abbracciano in spiaggia. La nota conduttrice televisiva si è filmata mentre è su una bellissima costa insieme ad una grande amica. L’amicizia è una delle cose più importanti che esistono. Stare con una persona cara, su cui fare affidamento, è fondamentale nella vita di ognuno di noi. Che sia … L'articolo Diletta Leotta e l’amica abbracciate in spiaggia tutte bagnate – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

forumJuventus : CR7 & Diletta Leotta ???? - SiamoPartenopei : Diletta Leotta, cena a Miami con un uomo. I tifosi del Napoli scherzano: 'Ma è Llorente?' - davidelynce : @Artibani1 @paolaferrari_og @mariocalabresi Se lo chiedi a lei, sicuro ti dice Diletta Leotta -