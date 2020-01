Caso Gregoretti, Salvini su Conte: “Rilevante il suo ruolo nella vicenda” (Di venerdì 3 gennaio 2020) I legali di Matteo Salvini hanno presentato stamattina – venerdì 3 gennaio – alla Giunta delle immunità parlamentari del Senato la memoria difensiva sul Caso Gregoretti. Consta di 30 pagine tra memoria e allegati. Nel documento si legge che «emerge una volta che in linea con la prassi consolidata, la gestione dei migranti non rappresentava l’espressione della volontà autonomia e solitaria del ministero dell’Interno, bensì un’iniziativa del governo italiano coerente con la politica relativa ai flussi migratori, definita anche nel contratto di governo, che non può essere svilita come mera posizione politica avulsa dalla complessiva strategia dell’esecutivo». In sintesi, Salvini sositene di avere agito nell’interesse dell’Italia, con il pieno coinvolgimento del governo Conte I, allo stesso modo di quanto avvenuto con la nave Diciotti (vicenda ... Leggi la notizia su cronacasocial

