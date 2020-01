Ballando con le Stelle, Milly Carlucci annuncia: “Partirà un nuovo progetto” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Milly Carlucci rivoluziona Ballando con le Stelle e annuncia: “Ci sarà un nuovo progetto” In vista del suo ritorno in prima serata con Il Cantante Mascherato, da venerdì 10 gennaio su Rai1, e in attesa di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci si è raccontata in una intervista rilasciata al settimanale nuovo. La conduttrice ha annunciato che nella quindicesima edizione, in partenza a marzo prossimo, ci sarà una grande novità. Ballando con le Stelle sbarcherà su RaiPlay e, a tal proposito, Milly Carlucci ha dichiarato che bisogna stare al passo con i tempi e quindi stanno lavorando a un nuovo tassello da inserire nella macchina del talent di ballo di Rai1. Ballando con le Stelle prevederà un progetto multimediale con il fine di accompagnare il pubblico fino alla data di inizio del programma: “Senza poi dimenticare i quattro appuntamenti tv prima dell’inizio dello ... Leggi la notizia su lanostratv

