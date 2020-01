Alimentazione dei bambini. Attenzione all’eccesso di proteine (Di venerdì 3 gennaio 2020) Fondamentali a tutte le età, ma soprattutto in età pediatrica, le proteine rappresentano “i mattoni” necessari a costruire nuovi tessuti e riparare quelli danneggiati. Hanno una funzione prevalentemente plastica (servono per lo sviluppo, la conservazione e il ripristino delle cellule) e, in misura minore, energetica. Sono sostanze estremamente importanti, dunque, ma che – se assunte in eccesso dai più piccoli – potrebbero rappresentare un pericolo con complicanze a livello renale e modifiche dell’appetito. Fattore di rischio per l’obesità Negli ultimi anni, molteplici studi hanno evidenziato che troppe proteine nella dieta dei bambini rappresentano uno stimolo a produrre insulina, con conseguente produzione di adipociti (cellule grasse): fattori di rischio per crescita elevata del bambino e alto BMI. Eppure, eccedere con il consumo di queste sostanze non è così inusuale. ... Leggi la notizia su dilei

