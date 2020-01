Vittorio Grigolo: proposta di matrimonio a All Together Now! (Di venerdì 3 gennaio 2020) È appena accaduto, durante la finale della seconda edizione di All Together Now: una proposta di matrimonio che proprio non ci aspettavamo. Vittorio Grigolo, tenore italiano classe 1977, ha appena chiesto in moglie la bellissima Stefania Seimur, top model e mamma ucraina. L’inaspettata proposta ha commosso ed emozionato tutto il pubblico e i giudici della trasmissione di successo, in onda su Canale Cinque, condotta dalla bellissima Michelle Hunziker. Il tenore, subito dopo essersi esibito, si è inginocchiato di fronte alla fidanzata. I due, fanno coppia fissa da più di un anno ma l’idea delle nozze era già nell’aria, dato che Grigolo ne aveva fatto parola più volte. Subito dopo essersi chinato dinanzi alla bellissima modella, il tenore ha esordito dicendo: Non so neanche se ti sta, ho rubato un anello che avevi in bagno Dopo la valle di lacrime, i ... Leggi la notizia su trendit

